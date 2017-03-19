Самойлова сообщила о результатах своей операции в Финляндии

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КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение — 2017 в Киеве, довольна результатом операции, которую ей сделали в Финляндии, об этом она рассказала в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

В середине недели Самойлова сообщила на своей странице в социальной сети Instagram, что она находится на лечении в Финляндии.

"В сентябре месяце я начала собирать деньги на операцию, она мне требовалась, потому что в связи с моей болезнью мышцы спины перестают держать осанку. Я испугалась, стала искать. И мой выбор пал на Финляндию. Сейчас я довольна результатом. Конечно, еще мало времени прошло, меньше полугода, полное восстановление идет год", — рассказала Самойлова.

Юрия Самойлова исполнит на конкурсе песню о любви Flame Is Burning.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.