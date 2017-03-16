Самойлова заявила, что спецслужбы Украины к ней пока не обращались

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КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Представительница России на международном песенном конкурсе Евровидении-2017, который пройдет в Киеве, Юлия Самойлова заявила, что проверка спецслужбами Украины ситуации с выступлением в Крыму ее не коснулась.

Российский Первый канал в воскресенье, 12 марта, сообщил, что завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в Евровидении-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви "Flame is Burning" "произвело наиболее сильное впечатление".

"Мне никто не звонил, ничего не спрашивал. Обычно мне звонят журналисты, задают какие-то вопросы", — сказала Самойлова в интервью "Медузе".

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Она также подтвердила информацию о своем выступлении в Крыму после присоединения его к России, которое Украина и западные страны считают аннексией.

"Да, совершенно верно. Я выступала в Керчи — так же, как и в любом другом городе, я ведь уже много где пела. Не помню точно, что это был за концерт. По-моему, на какую-то спортивную тему. Обычный концерт, все было в порядке, не знаю, что так всех задело это вообще", — сообщила певица.

Она отметила, что не знала о том, что ее поездка в Крым является нарушением украинского законодательства.

"Я ехала туда так же, как в любой другой город. Чисто спеть, порадовать людей, зарядиться новыми эмоциями. Может, однажды мне скажут: "Ой, зачем ты ездила в Пермь, ты такая плохая!". Я не знаю, это как-то все очень странно. Это не укладывается у меня в голове", — сказала Самойлова.

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Выбор РФ спровоцировал волну критики как в Украине, так и в самой России. В частности, выяснилось, что Самойлова выступала в Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Клмкин назвал выбор Самойловой — "очередной провокацией РФ".

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.