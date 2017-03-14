Самойлову надо пустить в Украину и привлечь к ответственности - нардеп

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Украине следует пустить на свою территорию участницу Евровидения от России Юлию Самойлову, однако она должна быть привлечена к ответственности за гастроли в Крыму без разрешения Киева, народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Российский Первый канал в воскресенье, 12 марта, сообщил, что завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в Евровидении-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви "Flame is Burning" "произвело наиболее сильное впечатление".

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Выбор РФ спровоцировал волну критики как в Украине, так и в самой России. В частности, выяснилось, что Самойлова выступала в Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Клмкин назвал такой выбор — "очередной провокацией РФ".

Геращенко на своей странице в Facebook описал два варианта развития событий, одним из которых является запрет Самойловой на въезд в страну из-за ее выступлений в Крыму. Но оптимальным он считает другой. "Пустить Юлию Самойлову в Украину, привлекая её одновременно к ответственности за нарушение государственной границы… Такое решение будет оптимальным с разных сторон, так как мы не запрещаем визит российской конкурсантки в Украину, но и публично покажем на ее примере, что не собираемся оставлять безнаказанным факты нарушения государственной границы Украины", — написал нардеп.

Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми). Девушка много раз побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.