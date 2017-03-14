Решение по Самойловой примут "согласно духу Евровидения" - Кириленко

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КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что решение об участии от России в Евровидении-2017 в Киеве Юлии Самойловой будет принято в соответствии с украинскими законами.

В понедельник глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе, так как она посещала Крым в 2015 году без разрешения украинской стороны и Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. Он подчеркнул, что "закон должен быть один для всех".

"Российская сторона предложила певицу, которая, к сожалению, по некоторым сообщениям, пересекала границу Крыма незаконным способом, это дело требует дополнительного изучения со стороны спецслужб Украины, этот процесс, собственно, сейчас и происходит", — сказал Кириленко во вторник на пресс-конференции.

Он заверил "европейских друзей и всех украинских граждан, что Украина будет решать этот вопрос, во-первых, согласно духу песенного конкурса Евровидение, во-вторых, согласно действующему украинскому законодательству".

Исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд сообщил, что "со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации, никаких нарушений с ее стороны, поэтому мы хотели бы, чтобы все делегации принимали участие в конкурсе, однако это будет решение украинской власти, которое мы будем уважать".