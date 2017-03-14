наверх
14.03.201715:36
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Культура

    Решение по Самойловой примут "согласно духу Евровидения" - Кириленко

    Тема:

    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ (470)

    (обновлено: )17
    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что решение об участии от России в Евровидении-2017 в Киеве Юлии Самойловой будет принято в соответствии с украинскими законами.

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
    Самойлова на Евровидении: Киев взволнован, а Макаревич напомнил о дураках

    В понедельник глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе, так как она посещала Крым в 2015 году без разрешения украинской стороны и Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. Он подчеркнул, что "закон должен быть один для всех".

    "Российская сторона предложила певицу, которая, к сожалению, по некоторым сообщениям, пересекала границу Крыма незаконным способом, это дело требует дополнительного изучения со стороны спецслужб Украины, этот процесс, собственно, сейчас и происходит", — сказал Кириленко во вторник на пресс-конференции.

    Он заверил "европейских друзей и всех украинских граждан, что Украина будет решать этот вопрос, во-первых, согласно духу песенного конкурса Евровидение, во-вторых, согласно действующему украинскому законодательству".

    Исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд сообщил, что "со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации, никаких нарушений с ее стороны, поэтому мы хотели бы, чтобы все делегации принимали участие в конкурсе, однако это будет решение украинской власти, которое мы будем уважать".

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    "Мы торгуем или воюем?" Митинг в поддержку блокады Донбасса в Виннице. Видео
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Депутат Верховной Рады Юрий Павленко. Архивное фото
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Кому следует извиниться первым: что думают турки и голландцы о конфликте между странами. Видео
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией