В РФ считают, что Киев должен гарантировать безопасность Самойловой

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КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что киевские власти должны гарантировать безопасность российской участнице Евровидения Юлии Самойловой и отказаться от политизации песенного конкурса.

"Это решение необычное, и очень правильное, в любой другой стране его бы приняли на "ура", но когда представители Украины заявляют, что это провокация, просто хочется ответить: побойтесь бога! Забудьте про политику, когда мы говорим о певческом конкурсе! Если хоть один волосок упадет с головы нашей участницы, не то что мировое сообщество, бог не простит", — сказал Миронов журналистам.

"Я надеюсь, что все закончится словесными выпадами. Украинская власть вспомнит, что она власть, и если проводит крупнейшее культурное мероприятие, должна гарантировать безопасность в полном объеме. А Юле Самойловой мы желаем победы!" — заявил лидер СР.

В понедельник глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе, так как она посещала Крым в 2015 году без разрешения украинской стороны и Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. Он подчеркнул, что "закон должен быть один для всех". В службе безопасности Украины заявили, что изучат вопрос и примут "взвешенное решение" о въезде Самойловой на территорию страны.

Россию на конкурсе Евровидение-2017 будет представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Участие в конкурсе примут исполнители из 43 стран.