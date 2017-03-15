Пугачева прокомментировала участие Самойловой в Евровидении

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Российская певица Алла Пугачева считает, что в выборе участницы от России на Евровидение Юлии Самойловой "нет никакой провокации".

"Я знаю Юлю, знаю ее мечту — выступить на Евровидении, знаю, что у нее одна единственная радость в жизни — это ее отличный муж и творчество — она композитор и певица. Все остальное — это такая суета и такой бред. Потому что, когда поет человек, и когда поет человек с ограниченными возможностями, должны затихать все распри. Никакой провокации тут нет", — цитирует "Дождь" Пугачеву.

Певица добавила, что Самойлова имеет право выступать на песенном конкурсе.

"Она что, не имеет права выступить на этом конкурсе, если владельцы этого бренда не против? Ну что делать, ну поругались с Украиной, ну помирятся, почему должен человек страдать?" — возмутилась Пугачева.

Ранее разгорелся скандал вокруг Юлии Самойлова как представителя РФ на Евровидении. Девушка много раз побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Выяснилось, что девушка выступала в Крыму, после чего министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такой выбор "очередной провокацией РФ".

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.



