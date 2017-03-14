Самойлова исполнит на Евровидении "банальную неброскую песнюшку" - Лоза

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КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Российский музыкант Юрий Лоза считает, что команда представительницы Евровидения от России Юлии Самойловой "купила банальную неброскую англоязычную песнюшку".

"Хоть я и устал твердить одно и то же, придется повторить: не имеет значения — кого посылать, главное, чтобы поехал (а) артист с номером, целиком и полностью сделанным в России и спетым на русском языке, а уж займёт или не займёт он там что-либо, не имеет ни малейшего значения. Наши опять купили банальную неброскую англоязычную песнюшку (на этот раз у израильтян), и опять собираются объяснять Европе, что сами мы ни на что не способны, и никакой своей культуры у нас нет", — написал он на своей странице в Facebook.

По его мнению, у РФ был прекрасный шанс потребовать от организаторов "этого насквозь прогнившего шоу" вернуться к первоначальным правилам проведения конкурса, когда представители стран поют на родных языках.

"Вот это было бы круто и соответствовало статусу великой державы, которая досталась нам от наших предков. А так, как сейчас… — это позорище даже обсуждать не хочется", — заключил Лоза.

Российский Первый канал в воскресенье сообщил, что завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в Евровидении-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви "Flame is Burning" "произвело наиболее сильное впечатление".

Выбор РФ спровоцировал волну критики как в Украине, так и в самой России. В частности, выяснилось, что Самойлова выступала в Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такой выбор "очередной провокацией РФ".

Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми). Девушка много раз побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.



