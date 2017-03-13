Евровидение в Киеве. Никаких провокаций в выборе Самойловой от РФ нет - Песков

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего провокационного в выборе участницы международного песенного конкурса Евровидение от России нет, при этом возможность въезда исполнительницы в Украину, где пройдет конкурс, должна регулироваться правилами Евровидения.

Ранее стало известно, что Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame Is Burning "произвело наиболее сильное впечатление", сообщили на телеканале.

"В Крыму бывали все, практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму. Это первое. Второе – это все-таки международный конкурс, и страна-организатор конкурса, наверное, должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не является ли выбор Самойловой в качестве участницы конкурса "провокацией со стороны России", "ведь она бывала в Крыму, и ей могут запретить въезд в Киев".

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"Я вовсе не стал бы употреблять таких слов как "провокация" — это выбор российского телеканала, который направляет туда участника, поэтому ничего провокационного мы здесь не видим", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести песенный конкурс в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале.

Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске. Ее данные есть в базе сайта "Миротворец", причина внесения ее данных — посещение Крыма.