наверх
13.03.201713:51
Курсы валют НБУ
  • EUR28.43+ 0.04
  • USD26.81- 0.10
Рубрики
Ещё
    Россия

    Евровидение в Киеве. Никаких провокаций в выборе Самойловой от РФ нет - Песков

    Тема:

    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ (457)

    (обновлено: )111130
    По словам Дмитрия Пескова, Юлия Самойлова - "это выбор российского телеканала, который направляет туда участника". Он добавил, что Евровидение - это международный конкурс.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего провокационного в выборе участницы международного песенного конкурса Евровидение от России нет, при этом возможность въезда исполнительницы в Украину, где пройдет конкурс, должна регулироваться правилами Евровидения.

    Певец и композитор Юрий Лоза
    Facebook Юрий Лоза
    Юрий Лоза: Билан после победы на Евровидении поехал на гастроли в Сыктывкар

    Ранее стало известно, что Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame Is Burning "произвело наиболее сильное впечатление", сообщили на телеканале.

    "В Крыму бывали все, практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму. Это первое. Второе – это все-таки международный конкурс, и страна-организатор конкурса, наверное, должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не является ли выбор Самойловой в качестве участницы конкурса "провокацией со стороны России", "ведь она бывала в Крыму, и ей могут запретить въезд в Киев".

    Читайте также: Певица Alyoshа: на участие в Евровидении-2010 у меня ушло $450 тысяч

    "Я вовсе не стал бы употреблять таких слов как "провокация" — это выбор российского телеканала, который направляет туда участника, поэтому ничего провокационного мы здесь не видим", — добавил пресс-секретарь главы государства.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести песенный конкурс в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале.

    Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске. Ее данные есть в базе сайта "Миротворец", причина внесения ее данных — посещение Крыма.

    vk.com/clubjuliasamoilova
    Юлия Самойлова

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Блокирование отделения "Сбербанка" бетонными блоками в Киеве
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Столкновения с полицией в Батуми
    Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии