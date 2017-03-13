В МИД РФ отреагировали на слова Климкина об участии Самойловой в Евровидении

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что выбор Юлии Самойловой в качестве представительницы России на Евровидении — это провокация Москвы.

В понедельник Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе, так как она посещала Крым в 2015 году без разрешения украинской стороны и Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. Климкин подчеркнул при этом, что "закон должен быть один для всех".

"О том, что закон должен быть один для всех, господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово "Донбасс": с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее", — написала в связи с этим Захарова в своем Facebook.

Ранее Первый канал сообщил, что завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в Евровидении-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Самойлова, чье исполнение песни о любви "Flame is Burning" "произвело наиболее сильное впечатление".

Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми). Девушка много раз побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.