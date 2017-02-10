Посол РФ: администрация Трампа дает более взвешенные оценки событий в Украине

КИЕВ, 10 фев – РИА Новости Украина. Посол РФ в США Сергей Кисляк заявил, что администрация президента США Дональда Трампа дает более взвешенные оценки событий в Украине и демонстрирует желание разобраться в ситуации.

"Что мы слышим и в контактах и публично – это чуть более взвешенные оценки того, что же реально происходит в Украине, или, сказать точнее, даже заинтересованность точнее разобраться", — заявил Кисляк в интервью российским журналистам.

Вместе с тем он напомнил, что новая администрация находится у власти всего 2,5 недели, а руководство госдепартамента всего одну неделю.

"Даже если бы они уже сформулировали свои новые подходы, положить их на бумагу и изложить в деталях трудно. Но думаю, что эти подходы еще не сформированы", — предположил дипломат.

При этом посол противопоставил в этом вопросе действующую и бывшую администрацию США.

"Предыдущая администрация, она ведь много сделала для того, чтобы помочь перевороту в Украине, неконституционному приходу новой власти. Она стояла за этой властью, потому что это их проект, но мало что сделала чтобы помочь выполнению минских договоренностей. Этим вовсю пользовался Киев и пользуется до сих пор", — сказал Кисляк.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.