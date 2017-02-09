ОБСЕ подтвердила ответственность Киева за эскалацию в Донбассе - Лавров

КИЕВ, 9 фев – РИА Новости Украина. Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что ответственность за новый виток эскалации в Донбассе несут радикальные и националистические силы в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В последние дни обстановка на юго-востоке Украины резко обострилась. Ответственность за новый виток эскалации ситуации несут именно радикальные и националистические силы в Киеве. Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "Горячей зоной" стала практически вся линия соприкосновения. В результате обстрелов ВСУ есть жертвы среди мирного населения, разрушаются объекты социальной инфраструктуры. Многие люди остались без воды, света и тепла", — сказал он в интервью газете "Известия".

РФ, США, а также западные партнеры по "нормандской четверке" едины в необходимости диалога между сторонами конфликта в Донбассе, заявил Лавров.

"Альтернативы минским договоренностям нет. Наши контакты с зарубежными партнерами, в первую очередь по "нормандской четверке", а также с США показывают, что даже при всех расхождениях во взглядах на ситуацию на Украине мы едины в необходимости диалога между сторонами в конфликте в целях поиска согласия и компромисса", — сказал министр.

"Что касается перспектив, то "мяч" на стороне Киева. Никто за украинские власти не в состоянии выполнить политические требования минского "Комплекса мер" – принять закон об особом статусе, о проведении в Донбассе местных выборов, провести конституционную реформу. Речь идет о шагах, имеющих ключевое значение для достижения мира на Украине", — добавил министр.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.