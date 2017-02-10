Климкин: Донбасс будет восстанавливаться за счет средств ЕС

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после освобождения Донбасса основная финансовая помощь на его восстановление будет поступать из Европейского Союза.

"Нам нужно привлекать Европейский Союз, поскольку, в конце концов, над восстановлением Донбасса, когда он вернется в украинское правовое поле и в Украину — а не будет, как сейчас, российским протекторатом — будет с нами работать прежде всего Европейский Союз, поскольку финансовые ресурсы, и основная помощь будет из Европейского Союза", — сказал Климкин в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.