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    Климкин: Донбасс будет восстанавливаться за счет средств ЕС

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    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (101)

    (обновлено: )54218
    Как отметил министр иностранных дел, "над восстановлением Донбасса, когда он вернется в украинское правовое поле", с Украиной будет работать прежде всего Европейский Союз.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после освобождения Донбасса основная финансовая помощь на его восстановление будет поступать из Европейского Союза.

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    "Нам нужно привлекать Европейский Союз, поскольку, в конце концов, над восстановлением Донбасса, когда он вернется в украинское правовое поле и в Украину — а не будет, как сейчас, российским протекторатом — будет с нами работать прежде всего Европейский Союз, поскольку финансовые ресурсы, и основная помощь будет из Европейского Союза", — сказал Климкин в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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