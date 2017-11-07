Генпрокуратура вызвала на допрос депутата Шуфрича

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура Украины вызвала на 14 ноября на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича, следует из сообщения на сайте прокуратуры.

"Шуфричу необходимо прибыть 14 ноября 2017 года в 15.30 в департамент специальных расследований генпрокуратуры Украины в Киеве для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном деле", — говорится в опубликованной на сайте генпрокуратуры повестке о вызове на допрос.

В сообщении не указывается, по какому именно уголовному делу проходит Шуфрич.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готовит представление о снятии депутатской неприкосновенности с внефракционных Александра Супруненко и Вячеслава Константиновского, а также члена фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича. По словам ГПУ, представления связаны с неуплатой налогов на общую сумму около 5,5 миллиона долларов.

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В ответ на обвинения Нестор Шуфрич заявил, что заплатил все налоги и передал информацию в правоохранительные органы.