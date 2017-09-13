Портнов о явной (не)зависимости Генпрокуратуры

РИА Новости Украина

В последнее время в юридическом мире многие на полном серьезе говорят, что в Генеральной прокуратуре есть по-настоящему независимое от власти подразделение — департамент специальных расследований. Приводят какие-то глупые примеры и несуществующие факты, пишет на своей странице в Facebook юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.

Юрист просит коллег не говорить этого в его присутствии.

"Независимые – это когда они задержали бы министра юстиции, губернатора, чиновника президентской администрации или прокурора своего департамента за многочисленные кражи, рейдерство, превышение полномочий, узурпацию власти или просто — за наглую морду", – подчеркивает Портнов.

А пока, продолжает он, — это "полностью подчиняющееся администрации Президента бесполезное образование, продуцирующее выборочное применение закона и продажу уголовных дел".

Скриншот с сайта Facebook

Ранее руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в телеэфире заявил, что за два последних месяца при обысках у бывших высокопоставленных должностных лиц времен экс-президента Украины Виктора Януковича изъяли более 7 миллионов долларов.

"Если говорить о проведенной работе в течение последних двух месяцев именно по выявлению имущества бывших высокопоставленных должностных лиц, то нами только денежных средств тех подозреваемых, которые у нас есть по делам, изъято более 7 млн долл., не говоря о тех самых золотых слитках, часах и других ценностях. Эта работа продолжается", — сказал Горбатюк.