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    Портнов о явной (не)зависимости Генпрокуратуры

    (обновлено: )13630
    Сегодня департамент специальных расследований ГПУ – подчиняющееся администрации Президента бесполезное образование, продуцирующее выборочное применение закона и продажу уголовных дел, уверен юрист Андрей Портнов.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    В последнее время в юридическом мире многие на полном серьезе говорят, что в Генеральной прокуратуре есть по-настоящему независимое от власти подразделение — департамент специальных расследований. Приводят какие-то глупые примеры и несуществующие факты, пишет на своей странице в Facebook юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.

    Генеральная прокуратура Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Юрист просит коллег не говорить этого в его присутствии. 

    "Независимые – это когда они задержали бы министра юстиции, губернатора, чиновника президентской администрации или прокурора своего департамента за многочисленные кражи, рейдерство, превышение полномочий, узурпацию власти или просто — за наглую морду", – подчеркивает Портнов.

    А пока, продолжает он, — это "полностью подчиняющееся администрации Президента бесполезное образование, продуцирующее выборочное применение закона и продажу уголовных дел".

    Скриншот с сайта Facebook

    Ранее  руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в телеэфире заявил, что за два последних месяца при обысках у бывших высокопоставленных должностных лиц времен экс-президента Украины Виктора Януковича изъяли более 7 миллионов долларов. 

    "Если говорить о проведенной работе в течение последних двух месяцев именно по выявлению имущества бывших высокопоставленных должностных лиц, то нами только денежных средств тех подозреваемых, которые у нас есть по делам, изъято более 7 млн долл., не говоря о тех самых золотых слитках, часах и других ценностях. Эта работа продолжается", — сказал Горбатюк.

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