наверх
04.11.201706:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Законопроект о реинтеграции Донбасса "завалили" поправками

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (200)

    (обновлено: )4101
    По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, значительная часть поправок не имеет отношения к телу документа и вступает в противоречие с его принципами.
    Нардепы Ирина Луценко и Сергей Пашинский на заседании Согласительного совета Верховной Рады
    УНИАН

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. На сегодняшний день в комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне поступило более двух тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, заявила народный депутат от "Блока Петра Порошенко", представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Как это, жить на линии фронта в Донбассе?

    "На сегодняшний день в комитет по национальной безопасности, который возглавляет Сергей Пашинский, поступило более двух тысяч поправок в этот закон", — сказала Луценко в эфире телеканала "Интер".

    Читайте также: Что тебе в моем берете? Страдания украинских десантников

    По ее словам, значительная часть поправок не имеет отношения к телу документа и вступает в противоречие с его принципами. Сам же законопроект может быть вынесен на голосование через одну пленарную неделю.

    "На 6 ноября уже заявлен комитет, где будут эти правки рассматриваться… Продолжение рассмотрения этого законопроекта и продолжение работы над поправками, наверное, будет и 8 ноября. Я думаю, что на конец второй пленарной недели (13-19 ноября — Ред.) он будет вынесен в зал, если успеют народные депутаты", — сообщила она.

    Читайте также: Порошенко, Аваков: довести страну до ручки. Экспертные итоги недели

    Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, Россия признается "государством-агрессором". Перед голосованием за законопроект и в момент его рассмотрения между депутатами произошли потасовки и столкновения

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Самарский
    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП
    Несмотря на конфликт, Порошенко и Аваков будут договариваться — Разумков
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Американские актеры Джон Малкович и Кевин Спейси. Архивное фото
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...