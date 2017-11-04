Законопроект о реинтеграции Донбасса "завалили" поправками

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. На сегодняшний день в комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне поступило более двух тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, заявила народный депутат от "Блока Петра Порошенко", представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"На сегодняшний день в комитет по национальной безопасности, который возглавляет Сергей Пашинский, поступило более двух тысяч поправок в этот закон", — сказала Луценко в эфире телеканала "Интер".

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По ее словам, значительная часть поправок не имеет отношения к телу документа и вступает в противоречие с его принципами. Сам же законопроект может быть вынесен на голосование через одну пленарную неделю.

"На 6 ноября уже заявлен комитет, где будут эти правки рассматриваться… Продолжение рассмотрения этого законопроекта и продолжение работы над поправками, наверное, будет и 8 ноября. Я думаю, что на конец второй пленарной недели (13-19 ноября — Ред.) он будет вынесен в зал, если успеют народные депутаты", — сообщила она.

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Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, Россия признается "государством-агрессором". Перед голосованием за законопроект и в момент его рассмотрения между депутатами произошли потасовки и столкновения.