Что тебе в моем берете? Страдания украинских десантников

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Береты цвета maroon

Бойцы Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины сменят цвет своих беретов с голубого на цвет maroon — темно-бордовый. О таком предложении сообщила пресс-служба командования ВДВ.

"Предлагается использовать берет как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата и до генерала армии. Не фуражку, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины", — говорилось в заявлении.

facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua Новый беретный знак ВДВ

Также предложен новый беретный знак: вместо герба Украины — купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и мечом с волнистым клинком по центру.

Традицию темно-бордового берета впервые ввел командир сформированного в 1941 году 1-го парашютного полка Вооруженных Сил Великобритании генерал-майор Фредерик Браун. За молниеносные действия, смелость и цвет берета британских парашютистов гитлеровские захватчики стали называть их “красные дьяволы”, а свои – “cherry-berry” – “вишенки”. С тех пор темно-бордовый берет стал неофициальным символом военных парашютистов по всему миру.

В целом береты темно-бордового, темно-красного и каштанового цвета используют десантные войска 59 стран, в том числе 19-ти стран НАТО.

В командовании ВДВ отметили, что похожий цвет берета в свое время был предусмотрен и в советских воздушно-десантных войсках. Такой вариант был утвержден тогдашним легендарным командующим ВДВ генералом армии Василием Маргеловым в июне 1967 года. Для повседневной униформы десантников предусматривались береты защитного цвета, а для парадного – малинового или бордового. С 1967 года бордовые береты уже начали поступать в войска. Однако уже в 1968 году бордовые береты были заменены на голубые.

Официально это было утверждено приказом министра обороны СССР 1969 года.

Летом 1968 года, во время ввода войск Варшавского договора в Чехословакию, военнослужащие 317-го гвардейского парашютно-десантного полка были в малиновых беретах, а их коллеги – военнослужащие 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии выполняли подобные задачи уже в беретах голубого цвета.

Голубой цвет берета советские воздушно-десантные войска использовали до распада СССР. А дальше этот цвет унаследовали десантники и войска специального назначения нескольких стран постсоветского пространства: Украины, России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении. Болгария (единственное исключение – страна не экс-СССР) использует голубой берет для подразделения специальных сил.

Переименование

В пресс-службе командования ВДВ ВСУ заявили, что аэромобильные части ВДВ были реформированы в десантно-штурмовые, которые в своем составе имеют танковые и реактивно-артиллерийские подразделения. Увеличился артиллерийский компонент в бригадных артиллерийских группах, изменилась и система подготовки самих десантников. Поэтому в ближайшее время будет изменено название этого рода войск — Высокомобильные десантные войска переименуют в Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.

Фото со страницы vdv.mil.gov.ua в Facebook Берет высокомобильных десантных войск

Такое изменение объяснили требованиями времени и непосредственными задачами, которые стоят перед десантными подразделениями на фронте, вспомнив о гренадерах, ударных частях и "Ардити" (Итальянские штурмовые отряды времен Первой Мировой войны).

"Штурмовые отряды состояли из особенно смелых и хорошо подготовленных солдат. Они были предназначены для преодоления вражеских защитных сооружений и подготовки плацдарма к широкомасштабному наступлению", — заявили в командовании ВДВ.

Новые даты

Отныне свой профессиональный праздник обновленные Десантно-штурмовые войска будут отмечать 21 ноября, в День Архистратига Михаила.

В христианских традициях Архангел Михаил или Архистратиг Михаил является покровителем военных, а именно десантников и парашютистов, которые бесстрашно идут в бой с неба. Поэтому его атрибутика присутствует на новых эмблемах украинских десантников: мощные архангельские крылья и пылающий меч.

Фото со страницы vdv.mil.gov.ua в Facebook Праздник высокомобильных десантных войск

Напомним, что не так давно бунт из-за смены цвета берета разгорелся у морпехов, которые отказались носить вместо черных беретов сине-зеленые с другой эмблемой. Реформаторы обмундирования решили заменить цвет берета морпехов с черного на ультрамарин, или морской волны, и изменить эмблему — убрать венок и крылья. Это аргументировалось тем, что такие элементы — советское наследие и черные головные уборы носят военнослужащие ВМФ России.