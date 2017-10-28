Спецпосланник США по Донбассу назвал "хорошей" встречу с Порошенко

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Государственного департамента США по Донбассу Курт Волкер заявил, что провел "хорошую" встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

"Здорово снова оказаться в Киеве, куда, начиная с июля, я приехал в пятый раз. Начал с хорошей встречи с президентом Порошенко", — написал Волкер в Twitter.

Great to be back in Kyiv 🇺🇦 for my 5th visit since July. Started off w/good meeting w/President Poroshenko. https://t.co/F2gOIH6yMV — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 28 октября 2017 г.

Волкер в пятницу прибыл в Киев, где провел встречу с главой парламента и президентом Украины, а также с депутатами Верховной Рады. По данным пресс-службы президента, Петр Порошенко и Волкер "скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе как в рамках усилий в "нормандском формате", так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.