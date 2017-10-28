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    Политика

    Спецпосланник США по Донбассу назвал "хорошей" встречу с Порошенко

    (обновлено: )1801
    Спецпредставитель Государственного департамента США по Донбассу Курт Волкер отметил, что, начиная с июля этого года, он прибыл в Киев в пятый раз.
    Курт Волкер на YES
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    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Государственного департамента США по Донбассу Курт Волкер заявил, что провел "хорошую" встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

    "Здорово снова оказаться в Киеве, куда, начиная с июля, я приехал в пятый раз. Начал с хорошей встречи с президентом Порошенко", — написал Волкер в Twitter.

    Волкер в пятницу прибыл в Киев, где провел встречу с главой парламента и президентом Украины, а также с депутатами Верховной Рады. По данным пресс-службы президента, Петр Порошенко и Волкер "скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе как в рамках усилий в "нормандском формате", так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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