Парубий проводит встречу с Волкером

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады в пятницу проводит встречу со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером, сообщила пресс-служба украинского парламента.

Согласно анонсу, размещенному на сайте Рады, встреча Парубия и Волкера должна начаться в 17.00. Встреча будет закрытой, для СМИ предусмотрена лишь протокольная фото и видео-съемка.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Ирина Геращенко анонсировала встречу Волкера с президентом Украины Петром Порошенко.

Глава МИД Украины Павел Кликмин сообщил, что Украина находится в тесном контакте с немецкими, французскими и американскими партнерами в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Глава МИД отметил, что новая встреча в "нормандском" формате в составе глав МИД или на наивысшем уровне пройдет только тогда, когда будет согласована повестка дня для обсуждения.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.