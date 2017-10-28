наверх
28.10.201709:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко поблагодарил США за "восстановление мира" в Донбассе

    (обновлено: )37502
    Глава государства и представитель Госдепа Кур Волкер обсудили безопасность в регионе и отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения минских договоренностей.
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, сообщается на сайте пресс-службы главы государства.

    Отмечается, что Порошенко выразил Волкеру благодарность за "усилия, направленные на восстановление мира и стабильности в Донбассе".

    Представитель Госдепа оценил продление закона об особом статусе Донбасса как "четкий сигнал в подтверждение настоящей преданности украинской стороны мирному урегулированию".

    twitter.com/kvolker
    Курт Волкер

    "Собеседники обсудили безопасность в регионе и отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения минских договоренностей", — сказано в сообщении.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Независимость Каталонии: парламент сказал "да"
    Бортник: взрывы возле телеканала "Эспрессо" — скорее криминал, чем политика. Видео
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Диана Берченко
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые