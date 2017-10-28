Порошенко поблагодарил США за "восстановление мира" в Донбассе

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, сообщается на сайте пресс-службы главы государства.

Отмечается, что Порошенко выразил Волкеру благодарность за "усилия, направленные на восстановление мира и стабильности в Донбассе".

Представитель Госдепа оценил продление закона об особом статусе Донбасса как "четкий сигнал в подтверждение настоящей преданности украинской стороны мирному урегулированию".

twitter.com/kvolker Курт Волкер

"Собеседники обсудили безопасность в регионе и отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения минских договоренностей", — сказано в сообщении.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.