Порошенко обсудил с главой Engie участие компании в модернизации ГТС

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в ходе встречи в Киеве обсудил с главой крупнейшей энергокомпании Европы, французской Engie S.A. Изабель Кошер участие компании в проектах модернизации газовых хранилищ и газотранспортной системы (ГТС) Украины, а также в работе по строительству объектов солнечной энергетики, сообщает пресс-служба главы государства.

Киев неоднократно призывал западных партнеров принять участие в модернизации украинской ГТС, что позволит, в частности, увеличить ее пропускную способность.

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"Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с генеральным директором французской энергетической группы Engie Изабель Кошер. Во время встречи были обсуждены перспективы участия французской стороны в проектах по модернизации газовых хранилищ и ГТС Украины, а также в работе по строительству объектов солнечной энергетики", — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Он выразил удовлетворение уровнем сотрудничества Украины с компанией Engie, которая на сегодняшний день является крупнейшим европейским поставщиком газа для украинских потребителей.

Президент Украины выразил надежду, что "дальнейшее сотрудничество с Engie будет способствовать усилению энергетической безопасности Украины, транзитного потенциала страны, а также сотрудничества между Украиной и Францией на пути борьбы с изменением климата и сохранения окружающей среды".