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    Экономика

    Порошенко обсудил с главой Engie участие компании в модернизации ГТС

    Тема:

    Газ из РФ для Украины и ЕС (360)

    (обновлено: )17
    Во время встречи Петра Порошенко и Изабель Кошер были обсуждены перспективы участия французской стороны в проектах по модернизации газовых хранилищ и ГТС Украины, а также в работе по строительству объектов солнечной энергетики.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в ходе встречи в Киеве обсудил с главой крупнейшей энергокомпании Европы, французской Engie S.A. Изабель Кошер участие компании в проектах модернизации газовых хранилищ и газотранспортной системы (ГТС) Украины, а также в работе по строительству объектов солнечной энергетики, сообщает пресс-служба главы государства.

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    Киев неоднократно призывал западных партнеров принять участие в модернизации украинской ГТС, что позволит, в частности, увеличить ее пропускную способность.

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    "Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с генеральным директором французской энергетической группы Engie Изабель Кошер. Во время встречи были обсуждены перспективы участия французской стороны в проектах по модернизации газовых хранилищ и ГТС Украины, а также в работе по строительству объектов солнечной энергетики", — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

    Он выразил удовлетворение уровнем сотрудничества Украины с компанией Engie, которая на сегодняшний день является крупнейшим европейским поставщиком газа для украинских потребителей.

    Президент Украины выразил надежду, что "дальнейшее сотрудничество с Engie будет способствовать усилению энергетической безопасности Украины, транзитного потенциала страны, а также сотрудничества между Украиной и Францией на пути борьбы с изменением климата и сохранения окружающей среды".

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