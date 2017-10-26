Украина обвинила Россию в падении давления на входе в ГТС

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" заявляет о снижении давления в российской газотранспортной системе (ГТС) на входе в газотранспортную систему Украины.

"Газпром" продолжает не выполнять технические обязательства по контракту на транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины" по соблюдению давления газа… С начала года несоблюдение "Газпромом" контрактных давлений (60-65 кгс/см²) было зафиксировано в течение 259 суток (88%) на точке входа ГИС "Суджа" транзитных магистральных газопроводов в украинскую ГТС. Сейчас давление составляет лишь 55,8 кгс/см² (при контрактном 60 кгс/см²)", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что украинская сторона является ответственным транзитным партнером ЕС и обеспечивает в полной мере надежную транспортировку газа.

Читайте также: Корольчук: "Нафтогаз" ничего не делает для сохранения транзита газа РФ

"Нафтогаз" ранее уже неоднократно сообщал о снижении давления в российской газотранспортной системе на входе в украинскую ГТС.