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    Экономика

    Украина обвинила Россию в падении давления на входе в ГТС

    (обновлено: )10402
    В сообщении "Нафтогаза" говорится, что "Газпром" продолжает не выполнять технические обязательства по контракту на транзит газа с украинской компанией по соблюдению давления газа.
    Газопровод
    УНИАН

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" заявляет о снижении давления в российской газотранспортной системе (ГТС) на входе в газотранспортную систему Украины.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Газпром" продолжает не выполнять технические обязательства по контракту на транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины" по соблюдению давления газа… С начала года несоблюдение "Газпромом" контрактных давлений (60-65 кгс/см²) было зафиксировано в течение 259 суток (88%) на точке входа ГИС "Суджа" транзитных магистральных газопроводов в украинскую ГТС. Сейчас давление составляет лишь 55,8 кгс/см² (при контрактном 60 кгс/см²)", — говорится в сообщении.

    В компании уточнили, что украинская сторона является ответственным транзитным партнером ЕС и обеспечивает в полной мере надежную транспортировку газа.

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    "Нафтогаз" ранее уже неоднократно сообщал о снижении давления в российской газотранспортной системе на входе в украинскую ГТС.

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