В КСУ поступили проекты об отмене депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Обращение Верховной Рады по рассмотрению двух законопроектов об отмене депутатского иммунитета поступило в Конституционный суд Украины, сообщает в понедельник пресс-служба КСУ.

В частности, поступили обращения о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности) №6773, а также о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) №7203 требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.