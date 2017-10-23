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    Политика

    В КСУ поступили проекты об отмене депутатской неприкосновенности

    (обновлено: )7
    Конституционный суд Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Обращение Верховной Рады по рассмотрению двух законопроектов об отмене депутатского иммунитета поступило в Конституционный суд Украины, сообщает в понедельник пресс-служба КСУ.

    В частности, поступили обращения о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности) №6773, а также о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) №7203 требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

    ccu.gov.ua
    Обращения в КСУ по состоянию на 23 октября

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