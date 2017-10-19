Спасет ли ситуацию в Украине отмена депутатской неприкосновенности?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Отмена депутатской неприкосновенности обещает стать одной из самых горячих тем недели. В среду зарегистрированные законопроекты будет рассматривать профильный комитет, а в четверг этот вопрос планируют поднять в сессионном зале. При этом отмена депутатского иммунитета — одно из требований акции протеста, которая второй день проходит у стен парламента. Однако, президент Петр Порошенко пошел на опережение и подал свой законопроект №7203, распространяющийся на депутатов нового созыва.

Проголосуют ли депутаты за снятие иммунитета и поддержит ли законопроект президент, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала политтехнолог Екатерина Одарченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки великі шанси, що депутати дістануться кінця перегонів щодо зняття депутатської недоторканності?

— Я думаю, що цього не відбудеться. В принципі, питання, які підняті на мітингах, вони є актуальними з точки зору держави, але якщо говорити про розвиток реально демократичних інституцій, немає з цим нічого спільного. Тому що депутатська недоторканність — питання, яке не до кінця зрозуміле виборцю. Я на фокус-групах постійно з цим питанням зустрічаюсь, і формулювання виборця щодо депутатської недоторканності, це те що нардеп не несе жодної відповідальності і не притягується до неї за кримінальні правопорушення. Тобто люди називають, що депутат може збити людину і не понести жодної відповідальності. Це — неправда, 21 країна ЄС, причому найбільш розвинена, Іспанія, Мальта, Великобританія, Німеччина, з найближчого — Словаччина, Латвія, це країни, які мають депутатську недоторканність, або яка розповсюджується лише на цивільні справи, або також на кримінальні справи. Плюс, ця недоторканість це — розповсюджена політична недоторканість, розповсюджена пожиттєво. Тобто ключова теза, це відсутність відповідальності за політичні рішення. І це — важливо.

В країні, де демократія поки не до кінця розвинена, де є війна, де є протистояння між опозицією і владою, знімати депутатську недоторканість з нестабільною системою судів, це просто можливість повертатися до системи політичних переслідувань. Подивіться на справу Петра Демінського, на справу сина Нестора Шуфрича, який збив людину. Чи несуть ці люди відповідальність за прямі правопорушення, які бачила вся Україна? Ні, ми бачимо, що Демінський спокійно виїхав з країни, не будучи депутатом, просто будучи впливовою людиною в Україні. Тому ми відволікаємо увагу суспільства від найбільш ключових питань, так само як і питання з новою виборчою системою. Це ж має бути внутрішньодержавна дискусія.

Ми всередині спільноти політтехнологів дуже довго обговорювали систему відкритих списків і пропорційну систему. І говорили про те, що зараз цими зловживаннями, які існують, там складно потрібно буде визначати, за кого ви першого голосуєте, за кого другого і так далі, це є досить складна система. Аби її імплементувати, потрібно мінімум 3-5 років навчання виборчих органів і навчання виборців. Зараз ми, по суті, не маємо стійкого складу ЦВК, ми маємо такий підвішений стан ЦВК, що є надзвичайно важливо, але говоримо про речі, які, насправді, змісту не міняють. Не буде нових політичних еліт, а їх зараз — немає, якісно нових політичних еліт, якою б виборча система не була, все рівно інвестори політичних партій залишаться ті ж самі. Відтоді ці вимоги, вони яскраві, вони відповідають, безумовно, запиту виборця, але вони не змінюють ключову проблематику того, чому українці бідно живуть. Тому я це сприймаю як відволікання і, безумовно, як початок виборчої президентської кампанії, а президенту зараз теж вигідно створення нових політичних сил. Чому це протистояння прямого від влади не зустрічає? Тому що це нові політичні сили якраз відбирають частину електорату на полі опонентів.

Тобто учасники і організатори акції протесту грають на руку президентові?

— Я думаю, що не прямо, тобто я не можу сказати, що Адміністрація президента це фінансує, але якщо подивитися знову ж таки на соціологію, це ж все цифри, на другий-третій вибір, то якраз голосування за нові політичні сили, включаючи Анатолія Гриценка та інших, це переходи не від БПП, тобто виборець переходить не з партії БПП, а він переходить від Олега Ляшка, від "Батьківщини", від "Самопомочі". Тобто якщо та нова сила навіть медійно буде утворена і буде підтримувати Святослава Вакарчука, то зрозуміло, що він піде технічним кандидатом і цей технічний кандидат буде вигідний з точки зору загальної такої шахматки для президента.

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Свое мнение по поводу снятия депутатской неприкосновенности высказали в эфире "ГС" и слушатели.

Володимир: Спершу, коли приймали Конституцію, коли приймали цю депутатську недоторканість, чомусь вони її враховували все-таки, що вона має бути. Просте моделювання ситуації: якщо нема ніякої недоторканності, будь-який впливовий чоловік або організація впливова, може на нього, м'яко кажучи, надавити. А коли людина має все-таки якусь певну недоторканість, але мудро нею користується, вона себе якось захищає. На мою думку, не треба скасовувати повністю. Можливо, обмежити недоторканість — правильно, але скасовувати — не знаю, чи це буде розумно.

Петро Григорович: Що стосується теперішніх вимог, мені здається, що це просто переведення стрілок. Те ж саме було, коли на Майдані вперше і від Вітольда Фокіна вимагали, щоб він став замість іншого. Потім я питав: ну що, Фокін краще, ніж інший? І хто зараз пам'ятає цих прем'єр-міністрів? Так що в даному випадку комусь дуже потрібно підняти піну і неважливо що — недоторканність, це просто привід. А суть в іншому. А в чому? Ну, нехай вони скажуть чесно, що вони хочуть отримати з цієї піни.

Напомним, политический эксперт Андрей Золотарев в эфире «ГС» заявил, что отменой неприкосновенности украинцев на протесты не заманишь. По его словам, в Украине слово «реформы» за последние три года приобрело довольно подмоченную репутацию. А представитель оргкомитета акции «За большую политическую реформу» Ильгиз Исхаков заявил, что события Майдана ничему не научили власть и против неугодных она готова действовать методами времен Януковича.