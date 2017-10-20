Политолог знает дату отмены депутатской неприкосновенности

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В четверг минул третий день, как у парламента обосновались активисты, требующие отмены депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создания антикоррупционный суд. Из-за этого перекрыта улица Грушевского, которая является важной транспортной артерией Киева.

Между тем, представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила, что финальное голосование за изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности может состояться на следующей сессии, в 2019 году. А Петр Порошенко рассчитывает, что Рада сможет снять иммунитет с народных депутатов в 2018-м.

Перспективы выполнения требований митингующих, которые обещают стоять у парламента до полной победы, оценил в эфире радиостанции Голос столицы политолог Василий Мокан.

(текст публикуется на языке оригинала)

В четвер Рада розглядала другу вимогу мітингувальників — зміни до виборчого законодавства, але нардепи відхили усі три законопроекти. Що відбуватиметься далі?

— З приводу виборчого законодавства це було прогнозовано. Справа в тому, що за умови, що у нас очікуються чергові вибори до парламенту в 2019 році, то зараз ухвалювати виборчі закони навряд чи Рада стане. І хочу сказати, що формально вимога по розгляду виборчого законодавства була дотримана з боку коаліційних сил. Те, що не вистачило голосів, це інша сторона медалі, і це було прогнозовано. Це свідчить про те, що наразі у ВРУ і у президента немає політичної волі змінювати законодавство, але може з'явитися таке бажання ближче до парламентських виборів. Натомість була виконана інша вимога — по депутатській недоторканості, і тут я хочу сказати, що багато хто помилково думає, що сьогодні начебто були в першому читанні проголосовані зміни до Конституції.

Я хочу тут уточнити такий правовий момент: парламент сьогодні направив два законопроекти, один — президентський, один — групи нардепів, на розгляд Конституційного суду України для його висновку. Лише після того питання буде голосуватися у випадку позитивного висновку КСУ без застережень, у першому читанні, а на наступній сесії ВРУ буде голосуватися в цілому, тобто для того, щоб зміни набули чинності. Тому цілком ймовірно, що це вже може бути осінь 2018 року, якраз на початку активної фази виборчої кампанії президента Петра Порошенка і інших кандидатів. Мені здається, що депутатська недоторканість — це буде одна з основних виборчих технологій, що виконано обіцянку, як обіцяно, з боку президента, і на цьому буде робитися піар Порошенка як кандидата на другий термін.

Мітингарі кажуть, що вони стоятимуть до перемоги. Але це — нереально, оскільки за процедурою рішення набуде чинності осінню наступного року.

— Тут ситуація така: сьогодні буде збиратися оргкомітет протестних акцій, опозиційних партій, будуть вирішувати, що робити далі, бо наступні два тижні ВРУ буде працювати в непленарному режимі. Фактично, нардепів не буде на місці. Тобто великої необхідності стояти під ВРУ протестувальникам нема жодної. З іншої сторони, політичне рішення з боку опозиціонерів, що робити далі, буде ухвалюватися у четвер ввечері, про це зокрема говорив Мустафа Найєм. Очевидно, що до п'ятниці наметове містечко буде, це буде пленарний день роботи ВРУ, а далі будуть ухвалюватися рішення. Справа в тому, що і наметове містечко, і акції протесту вимагають постійної підтримки фінансової, ресурсної, харчами, всім іншим, і це означає, що або для цього є ресурси, знайдуть ресурси і акцію продовжать виключно з політичною метою піару, для того, щоб постійно підігрівати інформаційний простір, або буде прийнято рішення, що формально деякі з вимог — виконані, і, відповідно, акція протесту і протестувальники добилися від влади реакції, і можуть на деякий час розходитися, за умови, що зберуться через деякий час знову.

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Стоит отметить, что во время направления законопроектов об отмене неприкосновенности в КСУ под Радой находились несколько тысяч человек, но реакция протестующих была осторожной и без ажиотажа. Об этом сообщил спецкор "ГС" Александр Ивасивка. А политолог Петр Олещук заявил, что депутаты готовы даже драться, лишь бы не выполнять требования участников митинга.