"Дрянь, подонок, упырь": замминистра Тука обратился к журналисту Коцабе

1 / 2 Украинское фото УНИАН

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука весьма эмоционально отреагировал на заявление журналиста Руслана Коцабы о том, что США не следует поставлять в Украину ПТРК "Джавелины", поскольку их разворуют украинские генералы.

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"Включил NewsOne, а там — Коцаба. Тот самый, недопосаженный. Призывает не давать "Джавелин", ибо "генералы все пропьют и разворуют". Ты, дрянь, о Герое Украины Михаиле Забродском? Или, подонок, ты болтаешь о Герое Украины Андрее Ковальчуке? Или о Сергее Попко? Кого ты, упырь проклятый, видел в глаза, чтобы свой поганый рот раскрывать?!" — написал Тука в субботу на своей странице в Facebook.

Facebook Георгия Туки Комментарий Георгия Туки

"Извиняюсь за эмоции, но не этому дерьму рассказывать о моих украинских Генералах! Люблю ВСУ! Всегда рядом! Всегда с вами!" — добавил замминистра.

Отметим, Коцаба еще в конце августа высказывался против поставок в Украину американского вооружения, заявив, в частности, что украинские генералы нуждаются в "Джавелинах", потому что "советские запасы уже пропили".

Напомним, Высший специализированный суд 1 июня отменил оправдательное решение апелляции по делу журналиста Руслана Коцабы. Суд частично удовлетворил жалобу прокуратуры по возобновлению судебного процесса в отношении журналиста.

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Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе. Суд приговорил его к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. При этом Апелляционный суд Ивано-Франковской области в июле минувшего года полностью оправдал журналиста, в частности также и по еще одной инкриминируемой ему статье — "государственная измена", после чего он вышел на свободу. Журналист не считает свои действия противозаконными.