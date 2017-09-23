наверх
23.09.201717:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Дрянь, подонок, упырь": замминистра Тука обратился к журналисту Коцабе

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (46)

    (обновлено: )1043219
    Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий возмутила позиция скандального журналиста по поводу возможных поставок в Украину американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
    1 / 2
    Георгий Тука. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука весьма эмоционально отреагировал на заявление журналиста Руслана Коцабы о том, что США не следует поставлять в Украину ПТРК "Джавелины", поскольку их разворуют украинские генералы.

    Читайте также — Коцаба: отсижу в тюрьме, но не буду пресмыкаться перед этими барыгами

    "Включил NewsOne, а там — Коцаба. Тот самый, недопосаженный. Призывает не давать "Джавелин", ибо "генералы все пропьют и разворуют". Ты, дрянь, о Герое Украины Михаиле Забродском? Или, подонок, ты болтаешь о Герое Украины Андрее Ковальчуке? Или о Сергее Попко? Кого ты, упырь проклятый, видел в глаза, чтобы свой поганый рот раскрывать?!" — написал Тука в субботу на своей странице в Facebook.

    Facebook Георгия Туки
    Комментарий Георгия Туки

    "Извиняюсь за эмоции, но не этому дерьму рассказывать о моих украинских Генералах! Люблю ВСУ! Всегда рядом! Всегда с вами!" — добавил замминистра.

    Отметим, Коцаба еще в конце августа высказывался против поставок в Украину американского вооружения, заявив, в частности, что украинские генералы нуждаются в "Джавелинах", потому что "советские запасы уже пропили".

    На вооружение ВДВ поступают новые противотанковые ракетные комплексы
    Министерство обороны Украины
    Украинским военным нужны не американские ПТРК "Джавелин", а деньги - Стариков

    Напомним, Высший специализированный суд 1 июня отменил оправдательное решение апелляции по делу журналиста Руслана Коцабы. Суд частично удовлетворил жалобу прокуратуры по возобновлению судебного процесса в отношении журналиста.

    Читайте также — $500 млн от США для Украины: а было ли летальное оружие?

    Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе. Суд приговорил его к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. При этом Апелляционный суд Ивано-Франковской области в июле минувшего года полностью оправдал журналиста, в частности также и по еще одной инкриминируемой ему статье — "государственная измена", после чего он вышел на свободу. Журналист не считает свои действия противозаконными. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Работа спасателей близ склада боеприпасов под Мариуполем
    Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Курт Волкер
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Министерство иностранных дел Украины
    Реформа образования: необратимые последствия