В Донбассе должно быть 60 тыс нейтральных миротворцев - Тука

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. По оценкам украинской стороны, количество миротворцев на Донбассе должно достигать от 40 до 60 тысяч человек, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Если взять за образец миротворческие операции, которые проводились на Балканах, и сравнить с площадью тех стран и площадью неконтролируемых территорий на Донбассе, то по нашим оценкам, количество миротворцев должно достигать от 40 до 60 тыс. человек. Потому что нужно иметь в виду, что миротворцы должны обеспечивать мир по всей неконтролируемой территории, а не только или вдоль границы, или вдоль линии разграничения, как это предлагает Россия", — сказал Тука в интервью УНН.

Замминистра отметил, что по национальному составу миссии — это должны быть представители нейтральных стран.

"Никоим образом там не должны присутствовать представители России, а также стран, которые являются сателлитами РФ, например Армении, Казахстана и других", — добавил он.

"Исходя из того, что обычно такие действия, они требуют немалых средств и обеспечения миротворцев осуществляется на должном уровне, то я думаю, что проблем с недостатками желающих не будет. В последнее время очень активную деятельность в этом направлении осуществляют представители такой страны, как Бангладеш", — резюмировал Тука.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.