наверх
18.09.201712:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Донбассе должно быть 60 тыс нейтральных миротворцев - Тука

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (120)

    (обновлено: )22303
    Как заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, по национальному составу миротворческой миссии в Донбассе - это должны быть представители нейтральных стран.
    Георгий Тука
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. По оценкам украинской стороны, количество миротворцев на Донбассе должно достигать от 40 до 60 тысяч человек, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: РФ и США уже все решили по миротворцам для Донбасса

    "Если взять за образец миротворческие операции, которые проводились на Балканах, и сравнить с площадью тех стран и площадью неконтролируемых территорий на Донбассе, то по нашим оценкам, количество миротворцев должно достигать от 40 до 60 тыс. человек. Потому что нужно иметь в виду, что миротворцы должны обеспечивать мир по всей неконтролируемой территории, а не только или вдоль границы, или вдоль линии разграничения, как это предлагает Россия", — сказал Тука в интервью УНН.

    Замминистра отметил, что по национальному составу миссии — это должны быть представители нейтральных стран.

    "Никоим образом там не должны присутствовать представители России, а также стран, которые являются сателлитами РФ, например Армении, Казахстана и других", — добавил он.

    "Исходя из того, что обычно такие действия, они требуют немалых средств и обеспечения миротворцев осуществляется на должном уровне, то я думаю, что проблем с недостатками желающих не будет. В последнее время очень активную деятельность в этом направлении осуществляют представители такой страны, как Бангладеш", — резюмировал Тука.

    Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штурм мэрии в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Ураган в Румынии
    В Украину движется смертельный ураган
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии