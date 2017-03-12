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    Украинским военным нужны не американские ПТРК "Джавелин", а деньги - Стариков

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    Военный эксперт Олег Стариков в эфире ГС проанализировал, чем отличаются новые противотанковые ракеты конструкторского бюро "Луч" от американских аналогов.
    На вооружение ВДВ поступают новые противотанковые ракетные комплексы
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Конструкторское бюро "Луч" испытало новые противотанковые ракеты. На YouTube-канале организации было опубликовано соответствующее видео. На нем видно, как противотанковые ракеты украинского производства точно поразили цель. Как сказано в сообщении конструкторского бюро, испытания провели в интересах заказчика и они были успешными.

    Испытания украинских противотанковых ракет ЛУЧ
    Канал КБ Луч на YouTube
    Испытания украинских противотанковых ракет КБ "Луч"

    Можно ли новую разработку сравнивать с американскими "Джавелинами", поставки которых Украина давно просит у США, в прямом эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал военный эксперт Олег Стариков.

    "Я действующим военным задавал точно такой же вопрос. И они говорят мне: зачем нам эти "Джавелины"? Во-первых, они раз в 10 дороже, чем наши нынешние ракеты, лучше вы нам дайте денег, мы вложим их в производство и создадим еще лучшие ракеты, лучшие высокоточные снаряды, которые сейчас производят. "Джавелин", он бьет где-то на 2-3 км точно, а вот этот снаряд уже бьет до 5 км", — пояснил эксперт.

    Напомним, КБ "Луч" успешно провело испытания новой партии украинских противотанковых ракет, цель поражения которых составляет пять километров. Было проведено несколько пусков, все ракеты точно попали в цель.

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