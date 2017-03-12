Украинским военным нужны не американские ПТРК "Джавелин", а деньги - Стариков

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Конструкторское бюро "Луч" испытало новые противотанковые ракеты. На YouTube-канале организации было опубликовано соответствующее видео. На нем видно, как противотанковые ракеты украинского производства точно поразили цель. Как сказано в сообщении конструкторского бюро, испытания провели в интересах заказчика и они были успешными.

Можно ли новую разработку сравнивать с американскими "Джавелинами", поставки которых Украина давно просит у США, в прямом эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал военный эксперт Олег Стариков.

"Я действующим военным задавал точно такой же вопрос. И они говорят мне: зачем нам эти "Джавелины"? Во-первых, они раз в 10 дороже, чем наши нынешние ракеты, лучше вы нам дайте денег, мы вложим их в производство и создадим еще лучшие ракеты, лучшие высокоточные снаряды, которые сейчас производят. "Джавелин", он бьет где-то на 2-3 км точно, а вот этот снаряд уже бьет до 5 км", — пояснил эксперт.

Напомним, КБ "Луч" успешно провело испытания новой партии украинских противотанковых ракет, цель поражения которых составляет пять километров. Было проведено несколько пусков, все ракеты точно попали в цель.