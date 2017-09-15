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    Полторак выступил против добровольцев: только армия и правоохранители

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    По мнению главы Минобороны Степана Полторака, все формирования, которые имеют вооружения, должны относиться либо к правоохранителям, либо к военным.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Только ВСУ и правоохранители имеют права создавать вооруженные подразделения. Об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак на своем брифинге во Львове, сообщил телеканал "112 Украина".

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    Также он сказал, что все формирования, которые имеют вооружения, должны относиться либо к правоохранителям, либо к военным.

    "Других подразделений с оружием быть не должно! Мы готовы принять в ряды Вооруженных Сил Украины всех желающих, которые хотят с оружием в руках хотят защищать Украину", — сказал глава Минобороны.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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