Полторак выступил против добровольцев: только армия и правоохранители

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Только ВСУ и правоохранители имеют права создавать вооруженные подразделения. Об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак на своем брифинге во Львове, сообщил телеканал "112 Украина". RIA News Игорь Егоров | Перейти в фотобанк Не АТО так чума: на Донбассе новая напасть

Также он сказал, что все формирования, которые имеют вооружения, должны относиться либо к правоохранителям, либо к военным.

"Других подразделений с оружием быть не должно! Мы готовы принять в ряды Вооруженных Сил Украины всех желающих, которые хотят с оружием в руках хотят защищать Украину", — сказал глава Минобороны.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.