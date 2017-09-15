Полторак выступил против добровольцев: только армия и правоохранители

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Только ВСУ и правоохранители имеют права создавать вооруженные подразделения. Об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак на своем брифинге во Львове, сообщил телеканал "112 Украина".
Также он сказал, что все формирования, которые имеют вооружения, должны относиться либо к правоохранителям, либо к военным.
"Других подразделений с оружием быть не должно! Мы готовы принять в ряды Вооруженных Сил Украины всех желающих, которые хотят с оружием в руках хотят защищать Украину", — сказал глава Минобороны.
Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.
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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.