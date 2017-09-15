Песков о гумпомощи Донбассу: речи об отказе не идет

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Россия не откажется от гуманитарной помощи Донбассу ни сейчас, ни в будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что правительство РФ намерено отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины около 69,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.

"Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может, речи не идет и не будет идти", — сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос, продолжит ли Россия направлять гуманитарные конвои в Донбасс. "По гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны из своей собственной страны", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он отрицательно ответил на просьбу раскрыть объем финансирования, который расходует РФ на оказание помощи самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. "Нет, я не мог бы это сказать, я не располагаю такими цифрами", — сказал Песков.

По словам Пескова, идет некоторое перераспределение гуманитарной помощи РФ Донбассу, но это не сокращение, а упорядочение.

"Там идет определенное перераспределение, но, вместе с тем, это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там, речь идет просто там об упорядочении", — сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть публикации СМИ.