Не АТО так чума: на Донбассе новая напасть

Сергей Иванов, для РИА Новости Украина

Для предупреждения возникновения очагов африканской чумы свиней на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в Донецке ввели запрет на ввоз свинины, а также любых других мясных продуктов, в том числе и в ручной клади для собственных нужд. По данным властей ДНР ввоз с территории Украины свинины и прочих продуктов свиноводства в Донецкую народную республику запрещен в связи с периодическими вспышками африканской чумы (АЧС) во многих областях Украины.

"Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР информирует, что в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины запрещен ввоз на территорию Донецкой народной республики мяса свинины и готовой продукции из нее (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т.д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд", – говорится в сообщении на официальном сайте самопровозглашенной ДНР.

Как подчеркнули в пресс-службе аграрного ведомства республики, эта информация размещена также на информационных стендах пунктов пропуска и в общественном транспорте, осуществляющем доставку пассажиров на контрольно-пропускные пункты между Украиной и ДНР. Местное население заранее предупреждают, что представителям таможенной и пограничной служб поручено вести жесткий контроль на КПП по недопущению ввоза живых свиней и свинины в любом количестве.

Сообщается, что из-за этого опасного заболевания в регионе в усиленный режим работы переведена государственная ветеринарная служба, взяты под контроль продовольственные рынки в городах и районах самопровозглашенной ДНР, оборот мяса и мясной продукции на подконтрольных объектах и в частных свиноводческих хозяйствах.

По информации инспекторов управления ветеринарного контроля и надзора последние вспышки африканской чумы свиней были выявлены в январе 2017 года в Славянске, а также в нескольких селах Луганской области. В частности, на рынках Славянского района официально запрещена торговля живыми свиньями, свининой и другими продуктами свиноводства. Всего за последние два года вспышки АЧС фиксировали в населенных пунктах Днепропетровской Харьковской, Кировоградской, Херсонской, Одесской, Полтавкой, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях.

Именно по этой причине экспорт украинской свинины сократился в разы. Ранее продовольственные и сельскохозяйственные аналитики, а также представители ассоциации животноводов Украины заявляли, что заболевание принесёт Украине убытков более чем на полтора миллиарда гривен. От импорта свинины из Украины частично или полностью уже отказались Россия, Белоруссия, Армения, Румыния, Молдова и Польша. По мнению экспертов экспорта свинины сегодня в Украине практически нет. То, что производится, остается, в основном, на внутреннем рынке и давит на цены не в пользу покупателя. В то же время одной из причин катастрофического положения украинского свиноводства специалисты называют утрату российского рынка, а из-за постоянных вспышек АЧС поиск новых партнёров очень затруднен.

Читайте также: Над пропастью. Украина становится монокультурной "аграрной супердержавой"

Отметим, что АЧС – особо опасная, вирусная болезнь. Поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Болезнь быстро распространяется и наносит большой материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 процентов заболевших животных. Лечение запрещено, вакцины не существует. При этом африканская чума свиней не влияет на здоровье человека, так как человеческий организм не чувствителен к данному возбудителю. В случае возникновения вспышки, человек может быть только переносчиком вируса среди свиней и способствовать дальнейшему распространению инфекции.

При установлении диагноза "африканская чума свиней" на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт) накладывается карантин. Жесткий карантин – единственная мера борьбы с заболеванием. Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней убивают бескровным методом, туши сжигают. По условиям карантина запрещается продажа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока карантина (30 дней с момента убоя всех свиней и проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий). Также в последующие 6 месяцев запрещается вывоз из очага болезни продуктов растениеводства. Разведение свиней в хозяйствах разрешается только через год после снятия карантина.