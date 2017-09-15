Кучма назвал причину ситуации в Донбассе

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Власти Украины с первого дня конфликта в Донбассе должны были идти на переговоры с Россией, нежелание с самого начала конфликта вести диалог с РФ привело к сложившейся в регионе ситуации, сообщил экс-президент Украины и представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма.

считает, что текущая ситуация в Донбассе возникла в том числе из-за нежелания киевских властей вести диалог с Россией с самого начала конфликта в регионе.

"Я считаю, что с первого дня, когда начался этот конфликт (в Донбассе – ред.), нужно было садиться за стол переговоров с Россией. Мы на это не пошли… Таким образом, вот имеем такой результат", — сказал Кучма в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.