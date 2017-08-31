Русскоязычные граждане в Украине страдают там, где есть войска РФ - Волкер

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КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Русскоязычные граждане в Украине страдают только на территории, неподконтрольной официальному Киеву, завил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

"Нам нужен свежий подход к вопросу безопасности. Россия выразила опасения по поводу безопасности русскоязычного населения Востока Украины. Но, откровенно говоря, единственной территорией, где русскоязычные люди страдают, является территория, которая находится под контролем российских войск. Поэтому если существует другой способ гарантировать безопасность людей без присутствия российских войск, то это, наверное, было бы лучше для всех", — сказал Волкер в интервью DW.

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Он отметил, что во время встречи с российскими чиновниками "были затронуты и такие темы, по которым мы не сможем прийти к согласию".

Волкер также высказал мнение, что в вопросе разрешения ситуации в Донбассе "нужен свежий подход": "Мы договорились подумать о сценариях обеспечения безопасности, а также поговорили о политическом процессе".

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в установлении мира на всей территории Украины и возвращении Крыма.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.