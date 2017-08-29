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    Политика

    Волкер: США выступают против замораживания вопроса Крыма

    (обновлено: )20002
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в установлении мира на всей территории Украины и возвращении Крыма.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. США выступают против замораживания вопроса Крыма, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Deutsche Welle, выдержки которого приводятся на сайте украинской редакции.

    Начало установки железнодорожной арки Крымского моста. Кадры беспилотника
    RT на русском
    Начало установки арки Крымского моста. Кадры беспилотника

    Ранее лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер предложил Европе закрыть глаза на изменение статуса Крыма и вместо того, чтобы продолжать усиливать давление на Россию, перейти к "выстраиванию отношений". По словам Линднера, нынешнюю ситуацию с Крымом "следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок". В свою очередь ранее кандидат в канцлеры ФРГ Александер Гауланд заявил, что нужно признать Крым частью России, так как полуостров никогда не вернется обратно в состав Украины.

    "Я с этим не согласен. Я не вижу разницы между российским вторжением и оккупацией как Крыма, так и в Донбассе. Кроме того, в случае с Крымом россияне также заявили об аннексии этой территории, не только ее оккупации, но и ее присвоении. Я не думаю, что мы должны воспринимать или легитимизировать любые из этих действий", — сказал Волкер, комментируя предложение заморозить вопрос возвращения Крыма Украине.

    По его словам, США заинтересованы в установлении мира на всей территории Украины и возвращении Крыма.

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    Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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