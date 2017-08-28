В сети вспыхнул скандал из-за публикации Freedom House по Крыму

Freedom House

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В украинском сегменте пользователей Facebook вспыхнул скандал после публикации Freedom House доклада "Двойные угрозы глобальной демократии".

Так, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев на своей странице в Facebook написал, что организация Freedom House в докладе "Двойные угрозы глобальной демократии" представила карту мира с Крымом, не входящим в состав Украины. "У меня нет слов. Одна из самых известных правозащитных организаций Freedom House на карте прикрепила Крым к России. Особый цинизм ситуации придает название доклада — "Двойные угрозы глобальной демократии", — написал Арьев. Публикация нардепа вызвала шквал негативных комментариев в адрес правозащитной организации.

Между тем, в организации пояснили, что данная карта отражает уровень свободы и демократии и не является политической. Об этом в комментарии "Крым.Реалии" заявил координатор правозащитной организации в Украине Зорян Кись.

По словам Кися, Freedom House является сторонником территориальной целостности и суверенитета Украины, однако де-факто полуостров контролируется Россией. Он также отверг присоединение Крыма к России на представленной карте, утверждая, что полуостров обозначен "отдельно".

"Это не политическая карта, а карта уровня свободы и демократии. Позиция Freedom House четкая и не изменится: Крым – это Украина. Здесь не может быть никакой дискуссии… Де-факто Крым находится под контролем России, там действуют российские законы, работают так называемые силовые органы России. На этот факт не нужно закрывать глаза. Поэтому мы оценили Крым отдельно от остальной территории Украины, но и отдельно от России", — заявил он.

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Напомним, 23 августа в городе Бровары на сцене, которая была построена для празднования Дня Независимости Украины, повесили карту Украины без Крыма, Донецкой, Луганской областей. Областное управление Национальной полиции Украины ранее сообщило, что завело уголовное дело.

Как сообщалось ранее, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.