В Броварах устанавливают сцену с картой Украины без Крыма и части Донбасса

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Сцену с картой Украины без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса установили накануне Дня Независимости Украины в городе Бровары Киевской области, сообщает сайт телеканала "112 Украина".

"На заднике готовящейся сцены изображена карта Украины с надписью "Украина — это мы", однако аннексированный Россией Крым на ней отсутствует, а граница Украины на Донбассе проведена по линии разграничения в зоне конфликта. Кроме того, Киев на карте почему-то переместили в Полесье и нарисовали на месте Житомира", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ко Дню Независимости в Броварах в рамках праздничной программы пройдут различные фестивали и выступления местных творческих коллективов.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.