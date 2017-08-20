Чем Путин занимался в Крыму

20 августа 2017. Президент РФ Владимир Путин знакомится с тематическими выставками творческих групп во время посещения ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Байкальской косе. Слева направо - полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и глава Республики Крым Сергей Аксенов.