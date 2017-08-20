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    Фотоленты

    Чем Путин занимался в Крыму

    (обновлено: )27
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
    20 августа 2017. Президент РФ Владимир Путин общается с организаторами и участниками ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Байкальской косе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
    20 августа 2017. Президент РФ Владимир Путин общается с организаторами и участниками ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Байкальской косе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
    20 августа 2017. Президент РФ Владимир Путин знакомится с тематическими выставками творческих групп во время посещения ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Байкальской косе. Слева направо - полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и глава Республики Крым Сергей Аксенов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
    20 августа 2017. Президент РФ Владимир Путин знакомится с тематическими выставками творческих групп во время посещения ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Байкальской косе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
    20 августа 2017. Президент РФ Владимир Путин знакомится с тематическими выставками творческих групп во время посещения ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Байкальской косе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    20 августа 2017. Президент РФ Владимир Путин общается с организаторами и участниками ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Байкальской косе.
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