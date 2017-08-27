Арку Крымского моста весом 6 тыс тонн переместили на плавучие опоры

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Железнодорожная арка моста через Керченский пролив весом в 6 тысяч тонн перемещена с береговых опор на понтоны плавучих опор и готовится к транспортировке к месту установки — на фарватерные опоры, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Операция по установке железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив началась утром в воскресенье, судоходное движение в проливе приостановлено на 72 часа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров будет установлен на пролеты высотой 35 метров.

"Плавучие опоры приняли на себя вес железнодорожной арки моста: конструкция весом более чем в 6 тысяч тонн поднята со вспомогательных опор на пирсах и теперь удерживается только плавучими опорами", — сообщили в инфоцентре.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Арку Крымского моста переместили на плавучие опоры

Погрузка сооружения на плавучие опоры прошла штатно, подписан итоговый акт технической готовности арочного пролёта к транспортировке.

"Фактически мостостроители передали арку морякам, которые теперь доставят ее на фарватер для дальнейшего подъёма на фарватерные опоры моста", — отметили в инфоцентре.

Вывод плавсистемы из "ковша" у керченской технологической площадки будет производиться на лебедках с помощью свайных якорей и якорных тросов, далее к мосту – буксирами и в конце пути – вновь лебедками якорных тросов. Это связано с точностью проведения операции: плавсистема должна войти в створ между фарватерными опорами с максимальным суммарным зазором до 65 сантиметров, где будет зафиксирована якорными тросами.

Конструкция предусматривает смотровые ходы, кабеленесущие конструкции, водоотводные лотки, молниезащиту и заземление, систему мониторинга инженерных конструкций, аэронавигационную и судовую сигнализации, систему централизации и блокировки (СЦБ), связь и опоры освещения, архитектурную подсветку. Движение поездов предусмотрено по двум путям.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.