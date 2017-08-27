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    Сухогруз, перевозивший товары в Крым, раскололся пополам в проливе Босфор

    (обновлено: )12501
    В ночь на воскресенье, 27 августа, в проливе Босфор на две части раскололся сухогруз "Леонардо", который часто возил ильменитовую руду для завода "Титан" в Крым.
    Facebook Eyup Acıktepe

    Сухогруз "Леонардо" длиною 114 метров, который шел под флагом Монголии, неподалеку от пролива Босфор раскололся на две части, сообщает издание CNN Türk.

    В момент крушения на борту судна находились 11 членов экипажа. Они были эвакуированы сотрудниками береговой охраны, которые прибыли на место происшествия.

    Смотрите также: Обстрел турецкого судна береговой охраной Греции в Эгейском море

    Как пишет Black Sea News, инцидент произошел в ночь с 26-го на 27 августа 2017 года. По данным издания, судно неоднократно перевозило ильменит для завода "Титан" в Крыму через Керченский порт Камыш-Бурун.

    Судно шло в турецкий порт Тузла, после того как 8 августа 2017 года доставило очередной груз ильменитовой руды из турецкого порта Самсун в Камыш-Бурун.

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