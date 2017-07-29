У берегов Севастополя терпит бедствие торговое судно

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Торговое судно терпит бедствие у берегов Севастополя, три человека спасены, судьба еще шестерых остается неизвестной, сообщили РИА Новости в МЧС по республике Крым.

В настоящий момент в море сильный шторм, большое волнение, добавили в ведомстве.

"В 6.40 (совпадает с киеским временем — ред.) в службу спасения ГУ МЧС РФ по Севастополю поступило сообщение том, что в нейтральных водах между крымским полуостровом и Турцией терпит бедствие судно "Anda", на борту которого находится девять человек. Неблагоприятные погодные условия привели к тому, что судно терпит бедствие. По предварительной информации, проходящее мимо судно оказало помощь трем членам экипажа, судьба остальных остается неизвестной", — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, судно вышло из порта "Керчь", несмотря на штормовое предупреждение, сообщили в МЧС.

Спасатели пока не могут оказать помощь терпящему бедствие сухогрузу из-за сильного волнения на море, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Неблагоприятные погодные условия не позволяют задействовать спасательное судно МЧС России, высота волн составляет 22 метра. По этой же причине невозможно задействовать авиацию МЧС РФ", — сообщили в МЧС Крыма.

Напомним, в начале июля в Одесской области загорелось грузовое судно, которое находилось в водной акватории реки Дунай в ожидании ремонта.