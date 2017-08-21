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    Стали известны детали столкновения эсминца ВМС США и судна Alnic MC

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    Власти Сингапура уточнили, что пострадавших среди членов команды судна Alnic MC нет, начато расследование инцидента, ведутся поисково-спасательные операции.
    Американский эсминец Джон Маккейн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Власти Сингапура сообщили, что никто из членов команды судна Alnic MC, которое столкнулось с эсминцем ВМС США в районе Малаккского пролива, не пострадал, говорится в заявлении морской и портовой администрации (MPA) Сингапура.

    Последствия столкновения эсминца США и торгового судна у берегов Японии. Видео
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    Последствия столкновения эсминца США и торгового судна у берегов Японии

    Судно Alni MC повреждено в районе форпика на семь метров выше ватерлинии, никто из членов команды не пострадал, отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте MPA. По данным властей, сообщения о загрязнении нефтью не поступали.

    MPA начало расследование инцидента, власти Сингапура ведут поисково-спасательные операции. По данным агентства Синьхуа, к ним присоединилась Мьянма.

    В результате столкновения американского эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени, когда корабль направлялся в порт Сингапура для рутинного визита.

    "Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.

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