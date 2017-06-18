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    В мире

    Поиски пропавших моряков эсминца США прекращены

    (обновлено: )30111
    Вице-адмирал Джозеф Окоин подтвердил журналистам на морской базе в японском городе Йокосука, что были обнаружены несколько тел погибших моряков, но не уточнил их число.
    Эсминец USS Fitzgerald после столкновения с филиппинским контейнеровозом
    Скриншот NHK

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Прекращены поиски семерых моряков, пропавших при столкновении американского эсминца Fitzgerald с филиппинским торговым судном у берегов Японии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на командующего седьмым флотом ВМС США.

    Последствия столкновения эсминца США и торгового судна у берегов Японии. Видео
    Канал RT на Youtube
    Последствия столкновения эсминца США и торгового судна у берегов Японии

    Вице-адмирал Джозеф Окоин подтвердил журналистам на морской базе в японском городе Йокосука, что были обнаружены несколько тел погибших моряков, но не уточнил их число.

    Ранее седьмой флот сообщил в своем заявлении об обнаружении в затопленной части корабля тел пропавших моряков, не уточнив количества. Тела направили в больницу города Йокосука для опознания.

    Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина 154 метра, водоизмещение 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина 222,6 метра, водоизмещение 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега.

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