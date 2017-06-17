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    У берегов Японии продолжаются поиски 7 членов экипажа эсминца США

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    Пресс-служба ВМС США подтвердила, что на данный момент "местонахождение семи моряков неизвестно, корабль и японская береговая охрана продолжают их поиски".
    Эсминец USS Fitzgerald после столкновения с филиппинским контейнеровозом
    Скриншот NHK

    КИЕВ, 17 июн – РИА Новости Украина. Поиски семи членов экипажа эсминца USS Fitzgerald, пропавших после столкновения с контейнеровозом у берегов Японии, продолжаются, сообщила пресс-служба ВМС США.

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    "Местонахождение семи моряков неизвестно, корабль и японская береговая охрана продолжают их поиски", — говорится в сообщении.

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    По имеющейся информации, по меньшей мере двоим, в том числе капитану эсминца, понадобилась медицинская эвакуация, "состояние остальных раненых оценивается", сообщили в ВМС.

    Эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука в 02.30 по местному времени в субботу.

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