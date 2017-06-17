У берегов Японии продолжаются поиски 7 членов экипажа эсминца США

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости Украина. Поиски семи членов экипажа эсминца USS Fitzgerald, пропавших после столкновения с контейнеровозом у берегов Японии, продолжаются, сообщила пресс-служба ВМС США.

"Местонахождение семи моряков неизвестно, корабль и японская береговая охрана продолжают их поиски", — говорится в сообщении.

Читайте также — США: Атака на конгрессменов-республиканцев в день рождения Трампа

По имеющейся информации, по меньшей мере двоим, в том числе капитану эсминца, понадобилась медицинская эвакуация, "состояние остальных раненых оценивается", сообщили в ВМС.

Эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука в 02.30 по местному времени в субботу.