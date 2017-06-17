Эсминец США столкнулся с торговым судном Японии, есть много раненых - СМИ

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В результате столкновения эсминца США с торговым судном у берегов Японии, по предварительным данным, есть много раненых, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальный источник США.

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном к юго-западу от японского города Йокосука.

По данным агентства, у эсминца есть повреждения. Японский телеканал NHK показал изображения судна с большой вмятиной на правом борту.

ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью.