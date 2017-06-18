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    Последствия столкновения эсминца США и торгового судна у берегов Японии

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    У эсминца ВМС США USS Fitzgerald, который столкнулся с филиппинским судном близ Японии, повреждены внутренние помещения, включая машинное отделение и радиорубку, сообщается в заявлении 7-го флота ВМС США.
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    При столкновении пострадала передняя часть правого борта эсминца, что вызвало повреждения и затопление двух внутренних помещений. Сообщается, что аварийные команды сразу стали откачивать из них воду.

    Ранее ВМС сообщали об эвакуации троих членов экипажа, в том числе капитана, который был госпитализирован в стабильном состоянии, состояние других пострадавших оценивается. Продолжаются поиски семи членов экипажа эсминца.

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    Эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука в 02.30 по местному времени в субботу.

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