Последствия столкновения эсминца США и торгового судна у берегов Японии

При столкновении пострадала передняя часть правого борта эсминца, что вызвало повреждения и затопление двух внутренних помещений. Сообщается, что аварийные команды сразу стали откачивать из них воду.

Ранее ВМС сообщали об эвакуации троих членов экипажа, в том числе капитана, который был госпитализирован в стабильном состоянии, состояние других пострадавших оценивается. Продолжаются поиски семи членов экипажа эсминца.

Смотрите также: ВМС США испытали новый модуль с ракетами Hellfire

Эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука в 02.30 по местному времени в субботу.