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    В мире

    ВМС США: пропавшие моряки с эсминца Fitzgerald погибли

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    По информации седьмого флота США, тела моряков были обнаружены в затопленной части корабля. Тела направили в больницу города Йокосука для опознания.
    Эсминец USS Fitzgerald после столкновения с филиппинским контейнеровозом
    Скриншот NHK

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Моряки, пропавшие при столкновении американского эсминца Fitzgerald с филиппинским торговым судном, погибли, их тела были найдены в затопленной части корабля, сообщает седьмой флот США.

    Последствия столкновения эсминца США и торгового судна у берегов Японии. Видео
    Канал RT на Youtube
    Последствия столкновения эсминца США и торгового судна у берегов Японии

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    Ранее сообщалось, что в результате инцидента три человека получили ранения, семь пропали без вести.

    Тела моряков были обнаружены в затопленной части корабля. Тела направили в больницу города Йокосука для опознания.

    Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина 154 метра, водоизмещение 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина 222,6 метра, водоизмещение 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега.

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