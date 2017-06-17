Зеваки уже собрались. Гей-парад в Киеве - полиция во всеоружии

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина
В предвкушении
"Страна для всех" – под таким лозунгом в воскресенье, 18 июня, в Киеве пройдет ЛГБТ-марш. Организаторы ожидают, что марш станет самым массовым в истории Украины, и рассчитывают собрать около 5 тысяч человек.
Глава общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник сообщила, что марш начнется с 9:00 утра на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской.
По окончанию марша одну из станций метро сделают "путем отхода" для участников гей-парада. Станция заранее будет закрыта и будет работать только участников марша. Ее название из соображений безопасности пока не называют. Как на самой станции, так и в вагонах и вдоль всего маршрута движения поездов, будет усилено присутствие правоохранителей.
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В целях безопасности организаторы мероприятия также обнародовали специальную инструкцию, в которой даются следующие рекомендации: надеть обувь для бега; вместо сумок брать рюкзаки, чтобы руки были свободны; деньги брать только на проезд; мобильный с пополненным счетом и заряженный. Кроме того, участникам марша советуют одеться ярко или с какой-то яркой деталью, чтобы по окончании ее снять и быть неузнаваемым, пишут "Вести".
Ранее поддержать и защитить участников марша в Киеве призвали 15 послов стран ЕС, Британии и США, а также правозащитники Amnesty International. С призывом обеспечить безопасность обратилась к правоохранителям и депутат Европарламента Ребекка Хармс.
Нацгвардия, рамки и оцепление
Нацполиция заверила, что защитит участников готовящегося марша в Киеве. Полиция Киева уже перешла на усиленный режим работы. Сообщается, что в целом порядок будут охранять до 5000 правоохранителей, в том числе 1600 военнослужащих Нацгвардии.
В местах проведения мероприятия будут установлены заградительные турникеты, перекрытия и фильтрационные границы. Также будут действовать четыре контрольно-пропускных пункта с металлоискателями.
Документы и личные вещи проверять у всех подряд не станут, только избирательно, уточнил начальник главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.
По маршруту проведения марша будут работать 10 групп быстрого реагирования и дежурить две усиленные следственно-оперативные группы.
Кроме того, на охрану публичной безопасности будут привлекать 12 всадников конной полиции и кинологов с собаками.
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Усилят охрану и на станциях метрополитена "площадь Льва Толстого", "Театральная", "Золотые Ворота" и "Университет", которые находятся недалеко от места проведения "Марша равенства". Там также будут дежурить кинологи с собаками, которые специализируются по поиску взрывчатки.
Крищенко отметил, что полиция "готова к общению, как с организаторами, так и с оппонентами марша". Он пообещал, что любые провокации будут пресекаться.
Националисты тоже готовятся
Традиционно самыми ярыми противниками ЛГБТ-маршей выступают правые организации, которые и в этот раз не остались в стороне от происходящего.
Националисты уже заявили, что собираются блокировать ЛГБТ-марш, но обещают не бить его участников.
Пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский сообщил Цензор.НЕТ, что националистические силы не считают проведение марша ЛГБТ-сообщества защитой прав человек и будут его блокировать. Он уточнил, что на акцию в вокресенье пойдет и "Правый сектор", и "Свобода".
"В воскресенье мы позвали всех собраться в 7 часов утра. Так что у нас будет 2 акции: одна вечерняя, светская, на которой мы заявим наше отношение к происходящему", — рассказал он о планах.
Однако пресс-секретарь "Правого сектора" заверил, что нападать на участников марша они не планируют.
"Мы не собираемся нападать на каких-то участников. Если у нас будет возможность заблокировать марш утром — хорошо, попробуем заблокировать. Нет — значит, нет. Отдельно избивать, устраивать городское сафари на гомосеков и лесбиянок никто не планирует", — сказал он.
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На вопрос о том, что блокирование колонны неизбежно приведет к столкновениям, спикер "Правого сектора" лишь ответил: "У них еще есть несколько дней для того, чтобы отказаться от проведения своих мероприятий".
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Ранее 13 июня, активисты, выступающие против проведения в столице марша ЛГБТ-сообщества, попытались блокировать место проведение открытия КиевПрайд-2017. Участники акции протеста попытались сначала прорваться в помещение, а после заблокировать вход в него. Правоохранители оттеснили активистов.
Напомним, в прошлом году гей-парад в Киеве прошел 12 июня. Не обошлось и без инцидентов. В частности, были избиты двое участников марша. Тогда для безопасности участников были приняты беспрецедентные меры: шествие охраняли аж 5 500 полицейских и 1 200 нацгвардейцев. Все подходы к улице Владимирской во всех кварталах заранее были забаррикадированы трехметровыми решетками и полицейскими автобусами, а чтобы пройти к месту старта шествия, участники проходили проверку через металлоискатели. После окончания ЛГБТ-марша участников эвакуировали автобусами.
По материалам из открытых источников интернет