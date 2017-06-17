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    Аналитика и комментарии

    Зеваки уже собрались. Гей-парад в Киеве - полиция во всеоружии

    Тема:

    Киев в преддверии гей-парада (154)

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    "Страна для всех" – под таким лозунгом 18 июня в Киеве пройдет ЛГБТ-марш. К охране привлекут Нацгвардию, кинологов и даже конную полицию, а также установят металлоискатели. Тем временем, националисты уже пригрозили сорвать марш. Похоже, будет "горячо".
    Правоохранители блокируют протестующих против ЛГБТ во время церемонии открытия форума Киевпрайд-2017
    REUTERS Gleb Garanich

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В предвкушении

    "Страна для всех" – под таким лозунгом в воскресенье, 18 июня, в Киеве пройдет ЛГБТ-марш. Организаторы ожидают, что марш  станет самым массовым в истории Украины, и  рассчитывают собрать около 5 тысяч человек.

    Глава общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник сообщила, что марш начнется с 9:00 утра на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской.

    По окончанию марша одну из станций метро сделают "путем отхода" для участников гей-парада. Станция заранее будет закрыта и будет работать только участников марша. Ее название из соображений безопасности пока не называют. Как на самой станции, так и в вагонах и вдоль всего маршрута движения поездов, будет усилено присутствие правоохранителей.

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    В целях безопасности организаторы мероприятия также обнародовали специальную инструкцию, в которой даются следующие рекомендации: надеть обувь для бега; вместо сумок брать рюкзаки, чтобы руки были свободны; деньги брать только на проезд; мобильный с пополненным счетом и заряженный. Кроме того, участникам марша советуют одеться ярко или с какой-то яркой деталью, чтобы по окончании ее снять и быть неузнаваемым, пишут "Вести".

    Зорян Шкиряк
    УНИАН
    ЛГБТ-прайд в Киеве. Силовики среагируют на провокации — Шкиряк

    Ранее поддержать и защитить участников марша в Киеве призвали 15 послов стран ЕС, Британии и США, а также правозащитники Amnesty International. С призывом обеспечить безопасность обратилась к правоохранителям и депутат Европарламента Ребекка Хармс.

    Нацгвардия, рамки и оцепление

    Нацполиция заверила, что защитит участников готовящегося марша в Киеве. Полиция Киева уже перешла на усиленный режим работы. Сообщается, что в целом порядок будут охранять до 5000 правоохранителей, в том числе 1600 военнослужащих Нацгвардии.

    В местах проведения мероприятия будут установлены заградительные турникеты, перекрытия и фильтрационные границы. Также будут действовать четыре контрольно-пропускных пункта с металлоискателями.

    Документы и личные вещи проверять у всех подряд не станут, только избирательно, уточнил начальник главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

    По маршруту проведения марша будут работать 10 групп быстрого реагирования и дежурить две усиленные следственно-оперативные группы.

    Кроме того, на охрану публичной безопасности будут привлекать 12 всадников конной полиции и кинологов с собаками.

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    Усилят охрану и на станциях метрополитена "площадь Льва Толстого", "Театральная", "Золотые Ворота" и "Университет", которые находятся недалеко от места проведения "Марша равенства". Там также будут дежурить кинологи с собаками, которые специализируются по поиску взрывчатки.

    Крищенко отметил, что полиция "готова к общению, как с организаторами, так и с оппонентами марша". Он пообещал, что любые провокации будут пресекаться.

    Националисты тоже готовятся

    Традиционно самыми ярыми противниками ЛГБТ-маршей выступают правые организации, которые и в этот раз не остались в стороне от происходящего.

    Попытка срыва церемонии открытия КиевПрайд-2017. Видео
    Канал на Youtube Ruptly TV
    Попытка срыва акции ЛГБТ-сообщества в Киеве

    Националисты уже заявили, что собираются блокировать ЛГБТ-марш, но обещают не бить его участников.

    Пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский сообщил Цензор.НЕТ, что националистические силы не считают проведение марша ЛГБТ-сообщества защитой прав человек и будут его блокировать. Он уточнил, что на акцию в вокресенье пойдет и "Правый сектор", и "Свобода".

    "В воскресенье мы позвали всех собраться в 7 часов утра. Так что у нас  будет 2 акции: одна вечерняя, светская, на которой мы заявим наше  отношение к происходящему", — рассказал он о планах.

    Однако пресс-секретарь "Правого сектора" заверил, что нападать на участников марша они не планируют.

    "Мы не собираемся нападать на каких-то участников. Если у нас будет возможность заблокировать марш утром — хорошо, попробуем заблокировать. Нет — значит, нет. Отдельно избивать, устраивать городское сафари на гомосеков и лесбиянок никто не планирует", — сказал он.

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    На вопрос о том, что блокирование колонны неизбежно приведет к столкновениям, спикер "Правого сектора" лишь ответил: "У них еще есть несколько дней для того, чтобы отказаться от проведения своих мероприятий".

    ***
    Ранее 13 июня, активисты, выступающие против проведения в столице марша ЛГБТ-сообщества, попытались блокировать место проведение открытия КиевПрайд-2017. Участники акции протеста попытались сначала прорваться в помещение, а после заблокировать вход в него. Правоохранители оттеснили активистов.

    Напомним, в прошлом году гей-парад в Киеве прошел 12 июня. Не обошлось и без инцидентов. В частности, были избиты двое участников марша. Тогда для безопасности участников были приняты беспрецедентные меры: шествие охраняли аж 5 500 полицейских и 1 200 нацгвардейцев. Все подходы к улице Владимирской во всех кварталах заранее были забаррикадированы трехметровыми решетками и полицейскими автобусами, а чтобы пройти к месту старта шествия, участники проходили проверку через металлоискатели. После окончания ЛГБТ-марша участников эвакуировали автобусами.

    По материалам из открытых источников интернет

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