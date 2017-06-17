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    Появились первые данные о раненных при столкновении эсминца США близ Японии

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    Японская служба безопасности на море сообщила о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald и филиппинского контейнеровоза в 20 километрах от берега японской префектуры Сидзуока.
    Филиппинское торговое судно, столкнувшееся с эсминцем США
    Скриншот NHK

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина, Ксения Нака. С семью членами экипажа не удается установить связь, еще один человек пострадал в результате столкновения американского эсминца, оснащенного боевой информационно-управляющей системой Aegis, и филиппинского контейнеровоза в 20 километрах от берега японской префектуры Сидзуока, сообщает телекомпания NHK.

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    Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина 154 метра, водоизмещение 8315 тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина 222,6 метра, водоизмещение 26 тысяч тонн).

    По данным СМИ, эсминец США и филиппинское судно после столкновения у берегов Японии идут своим ходом. 

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