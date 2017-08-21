наверх
21.08.201705:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Столкновение эсминца США и торгового судна: пять раненых и десять пропавших

    (обновлено: )14410
    В сообщении 7-го флота ВМС США говорится, что десять моряков числятся пропавшими, еще пять получили ранения. Эсминец движется собственным ходом в порт.
    Американский эсминец Джон Маккейн
    wikipedia US Department of Defense

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. В результате столкновения американского эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков, говорится в сообщении 7-го флота ВМС США.

    "На данный момент десять моряков числятся пропавшими и пять получили ранения", — отмечается в сообщении.

    Там также указывается, что эсминец движется собственным ходом в порт.

    Найденные в Тихом океане обломки крейсера Индианаполис. Подводная съемка. Видео
    РИА Новости
    Найдены обломки крейсера США, затонувшего в 1945 году. Подводная съемка

    Смотрите также: Дрифт крупнейшего атомного авианосца ВМС США в океане

    Ранее сообщалось, что "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива и восточнее побережья Сингапура. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени. Судно направлялось в порт Сингапура для рутинного визита.

    Согласно информации портала vesselfinder.com, судно Alnic MC было построено в 2008 году и используется под флагом Либерии для перевозок химических и нефтепродуктов.

    "Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тон составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Теракт в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Камера, в которой сидел убийца сотрудницы Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Политолог Виталий Бала
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Кошка писает в лоток с сахаром в супермаркете
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину