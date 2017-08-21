Столкновение эсминца США и торгового судна: пять раненых и десять пропавших

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. В результате столкновения американского эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков, говорится в сообщении 7-го флота ВМС США.

"На данный момент десять моряков числятся пропавшими и пять получили ранения", — отмечается в сообщении.

Там также указывается, что эсминец движется собственным ходом в порт.

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Ранее сообщалось, что "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива и восточнее побережья Сингапура. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени. Судно направлялось в порт Сингапура для рутинного визита.

Согласно информации портала vesselfinder.com, судно Alnic MC было построено в 2008 году и используется под флагом Либерии для перевозок химических и нефтепродуктов.

"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тон составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.