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21.08.201714:58
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    Фотоленты

    Появились фото "раненого" эсминца США "Джон Маккейн"

    (обновлено: )14602
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    Американский эсминц Джон Маккейн
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    REUTERS Christoph Van Der Perre
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    REUTERS Ahmad Masood
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    REUTERS Navy/Handout via REUTERS
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    REUTERS Ahmad Masood
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    REUTERS Edgar Su
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    REUTERS Ahmad Masood
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    REUTERS Ahmad Masood
    Американский эсминц Джон Маккейн
    REUTERS Ahmad Masood
    Танкер врезался в эсминец США Джон Маккейн возле Сингапура
    REUTERS Ahmad Masood

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    7-й флот США сообщил, что эсминец столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива, десять моряков пропали, пять получили ранения.

    Американский эсминец Джон Маккейн
    wikipedia US Department of Defense
    Главные мировые темы: столкновение эсминца с танкером, Трамп и Афганистан

    Эсминец "Джон Маккейн", экипаж которого составляет 338 человек, назван в часть деда и отца сенатора — Джона Маккейна-старшего и Джона Маккейна-младшего, которые служили адмиралами в ВМС США в годы Второй мировой войны.

    Сам сенатор Джон Маккейн выразил признательно спасателям после ЧП с моряками эсминца ВМС США, названного в честь его деда и отца.

    "Моя жена Синди и я молимся за американских моряков корабля "Джон Маккейн" и признательны поисково-спасательным экипажам за работу", — написал сенатор на своей странице в Twitter.

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