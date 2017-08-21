Главные мировые темы: столкновение эсминца с танкером, Трамп и Афганистан

РИА Новости Украина

Столкновение эсминца США с нефтяным танкером

Десять моряков пропали, пять получили ранения в результате столкновения эсминца ВМС США с "гигантским" нефтяным танкером к востоку от Малаккского пролива недалеко от Сингапура, пишет газета Financial Times и ряд других зарубежных СМИ (New York Times, Guardian и другие).

По данным ВМС США, столкновение с участием американского ракетного эсминца "Джон Маккейн" произошло 21 августа ранним утром, когда "судно направлялось в порт Сингапура для рутинного визита". По данным ведомства, согласно первоначальным сообщениям, эсминец получил повреждения в кормовой части, пишет New York Times.

По данным сайтов, которые следят за перемещениями судном, нефтяной танкер Alnic MC был построен в 2008 году и используется под флагом Либерии для перевозок химических и нефтепродуктов.

Как отмечает Financial Times, в момент инцидента на борту судна не было нефти или химических веществ. Причина инцидента не указывается.

По данным New York Times, в проливе между полуостровом Малакка и индонезийским островом Суматра "как известно, сложно совершать плавание из-за перегрузки транспортом и эпизодов пиратства в последние несколько лет".

Как отмечает газета Guardian, это второй подобный инцидент с участием корабля 7-ого флота в Тихом океане за последние два месяца. Семь моряков погибли недалеко от японского побережья в результате столкновения эсминца Fitzgerald с филиппинским судном в июне, напоминает издание.

Трамп может увеличить число военных США в Афганистане

Американская пресса в понедельник пишет о предстоящем заявлении президента США Дональда Трампа по поводу Афганистана.

Как отмечает New York Times, "президента Трамп принял новую стратегию по урегулированию почти 16-летнего конфликта" в этой стране.

"В рамках нового плана, принятого после детального изучения, станет возможной отправка несколько тысяч военных", — пишет газета.

Как ожидается, Трамп "поручит направить около четырех тысяч военнослужащих в рамках миссии по борьбе с терроризмом и военных советников для работы с афганскими военными", добавляет Los Angeles Times.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что глава государства принял во внимание его мнение, как и других военачальников. Шеф Пентагона не стал вдаваться в подробности, отметив, что президент "сам хотел обратиться к народу", отмечают издания.

Журнал Politico подчеркивает, что "решение (по поводу Афганистана – ред.) принято после увольнения главного специалиста по вопросам стратегии Стивена Бэннона, который выражал сомнения по поводу увеличения военного присутствия США в регионе и выступал за то, чтобы передать часть задач частным подрядчикам".

Кончина легендарного актера

В воскресенье в своем доме в Лас-Вегасе скончался легендарный американский актер, комик и певец Джерри Льюис.

Газета New York Times отмечает, что Льюис был "влиятельным лицом в развлекательном бизнесе", режиссером таких фильмов как "Чокнутый профессор" и "Посыльный". Газета пишет, что у Льюиса было "мало статуэток, но много влияния".

Газета Parisien пишет, что Льюис стал "изображением прекрасного идиота" и "довел американский бурлеск до максимума".

Издание Esquire отмечает, что Льюис был не только "легендарным комиком", но и "неутомимым, хозяином телемарафона".

Белый дом выразил соболезнования в связи с кончиной актера, отметив, что "Джерри Льюис заставлял смеяться более полувека, и его необыкновенная благотворительность коснулась миллионов жизней", пишет Politico.

Издание Daily News сообщает, что также американские деятели искусства выразили соболезнования в связи со смертью Джерри Льюиса. В частности, актер Роберт Де Ниро написал, что "Джерри были пионером в комедии и в кино. А еще он был другом". В свою очередь иллюзионист Пенн Джиллетт написал, что когда он встретил Льюиса, он рыдал, теперь снова пришло время "для этого".

Злоупотребление Интерполом

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Турцию в использовании ряда международных организаций, в частности Интерпола, в корыстных целях. Об этом пишут такие СМИ, как Zeit, Focus, Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как отмечают СМИ, заявление канцлера прозвучали на фоне задержания в субботу в Испании по запросу Анкары немецкого писателя турецкого происхождения Догана Аханлы. В воскресенье он был освобожден.

"Нельзя неправомерно использовать международные организации в этих целях", — приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung слова Меркель.

Как пишет Zeit, Меркель также приветствовала освобождение писателя и сказал, что чувствует "облегчение" в связи с этим. Кроме того Меркель заявила, что она находится в контакте с правительством Испании по данному вопросу.